تواصل دورة أساسيات العمل بوحدات العناية الفائقة بالكفرة

تتواصل لليوم الـ5 بمستشفى الشهيد عطية الكاسح العام بالكفرة، دورة أساسيات العمل بوحدات العناية الفائقة ومهارات الطوارئ والإنعاش.

حيث شمل اليوم الـ5 من الدورة مهارات التصرف في حالات الكسور العادية والخطرة التي تؤدي أحيانا إلى شلل رباعي في حال كان التصرف خاطئا، وكيفية استقبال حالات الطوارئ المختلفة والتصرف معها، وطريقة قراءة شاشة العلامات الحيوية، مع شرح كيفية وضع ملصقات تخطيط القلب الخاصة بالشاشة، إلى جانب عرض فيديوهات للمدن الأخرى لأخذ فكرة المناورة.

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