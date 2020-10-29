دي مايو: السيناريو الناتج عن وقف القتال بليبيا ضروري لتجنب الصراع الإقليمي

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن السيناريو الجديد الذي نشأ عن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ضروري لمنع الصراع الليبي من التحول إلى صراع إقليمي.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو أن بلاده تمارس “نفوذًا” على حكومة الوفاق، مؤكداً أن هذا التأثير ينبغي أن يتم إدراكه “من الناحية الإيجابية” أي على أنه “تعاون تجاه مسار سياسي”.

وقال دي ستيفانو، إنه منذ التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية، انطلقت من جديد “عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي” للبلاد بمشاركة إيطاليا مبينا أن التطورات الأخيرة في ليبيا إيجابية للغاية.

وتطرق المسؤول الإيطالي لدور اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في عام 2008، مشيراً إلى أن لبلاده “رؤية أكثر شمولية” تجاه ليبيا.