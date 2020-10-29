المرعاش: البعثة الأممية تتمسك بقائمة المشاركين في تونس لإرضاء قطر وتركيا

حذر المحلل السياسي، كامل المرعاش، من أن هناك مخاوف من انهيار حوار تونس قبل بدئه وخصوصا بعد أن أصدرت البعثة الأممية قائمة المشاركين في حوار تونس وعددهم خمسة وسبعون

وأفاد المرعاش، أنه عندما، ننظر للأسماء الموجودة في هذه القائمة نجد أن أكثر من ثلاثة وثلاثون شخصية تنتمي إلى تنظيم الإخوان وأكثر من 13 شخصية أخرى هي من أعداء الجيش، منبها إلى أن هذا العدد بالتأكيد يعرقل اجتماعات المنتدى يوم التاسع من نوفمبر

وحمل المرعاش، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز أي فشل سينتج عن هذا الاجتماع لأنها لا تتجاوب مع ما تم تحقيقه

ورجح المرعاش، أن “يكون السبب وراء تمسك البعثة الأممية بهذه القائمة شراء مواقف بعض الدول مثل قطر وتركيا”.

وأفاد المرعاش، بأن ما صرحت به تركيا وقطر يعطينا اليقين أن الذين يمثلونهم بهذا الاجتماع لن يساعدوا بالمطلق على الذهاب إلى مصالحة

وأشار المرعاش، “إلى أن كل هذا يدل على أننا نتجه إلى فشل كبير في هذا المنتدى والذي لم يكن في مستوي ما تحقق في لجنة 5+5”.

وحول إعلان البعض الانسحاب من حوار تونس، قال المرعاش، إنه ليس مع الانسحاب إلا إذا كان انسحاب كبير يؤثر على وقوع هذا الحدث أما اذا كان انسحاب ثلاث أو اربع شخصيات فأنا شخصيا لا اؤمن بالكراسي الشاغرة.

ودعا المرعاش، أعضاء الحوار المنسحبين إلى التنسيق مع أعضاء أخرين من الخمسة وسبعون عضو وإذا وصلت النسبة المعطلة أكثر من الثلث في الانسحاب ممكن أن يؤدي هذا الانسحاب إلى نتائج إيجابية

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