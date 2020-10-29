مركز الرقابة يرصد بعض المخالفات في كل من الزنتان وغريان ودرنة

رصد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عددا من التجاوزات بسوق الزنتان الشعبي، حيث تم ضبط علامات تعفن باللحوم نتيجة لعدم الحفظ الجيد وارتفاع درجة الحرارة.

كما تم رصد بعض المخالفات في 4 مخابز في بلدية غريان، والتي تمثلت في انعدام النظافة والتهوية، وعدم وجود مخزن مستقل لحفظ الدقيق، وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

هذا ورصد المركز مخالفات أخرى في المركز الصحي شهداء القرقف في درنة، متمثلة بوجود صدأ على أدوات الخلع بغرفة الأسنان، بالإضافة إلى وجود خلل فني في كرسي الأسنان، وخلل آخر في تصريف حوض المياه.

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