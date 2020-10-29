تسجيل 782 إصابة جديدة بكورونا و588 حالة شفاء في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل سبعمئة واثنتين وثمانين إصابة جديدة بكورونا، من أصل ثلاثة آلاف ومئة وأربعين عينة استلمها المختبر المرجعي للمركز أمس، هذا كما تم تسجيل خمسمئة وثماني وثمانين حالة شفاء، وثماني حالات وفاة.
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