«العقوري»: مجلس النواب يحرص على دعم المنظمات الدولية الإنسانية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، في اجتماع إلكتروني مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ومدير منظمة الرعاية الأولية، عمل تلك المنظمات في المجال الصحي وأهم العراقيل التي تواجهها.

وأكد “العقوري” في بيان له، اليوم الخميس، أن مجلس النواب حرص على دعم عمل تلك المنظمات من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها.

شدد “العقوري”، على أهمية الرغبة في تطوير التعاون مع تلك المنظمات وتوسيع التعاون في مجالات صحية أوسع، مثل تطوير الإدارة الصحية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا .

وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عن شكره للمساعدات الممنوحة للشعب الليبي في هذه الفترة.

وبدورهم، أعرب المجتمعون، عن شكرهم لما تقدمه لجنة الشؤون الخارجية من دعم لتلك المنظمات لتسهيل إجراءات عملها.