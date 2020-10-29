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البرلمان العربي: ندعم جهود التسوية السياسية الشاملة في ليبيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن البرلمان العربي يدعم ويساند كافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في دولة ليبيا التي يرتضيها الشعب الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأضاف العسومي خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أن البرلمان العربي يتضامن بشكل تام مع الشعب الليبي، مرحبا بالاتفاق الموقع قبل عدة أيام بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا في العاصمة السويسرية جنيف.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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