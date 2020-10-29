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“دغيم”: أعتذر عن اجتماع مجلسي النواب والدولة في المغرب لأن توقيته غير مناسب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفض النائب زياد دغيم عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، الدعوة إلى لقاء يجمع أعضاء ملتقي الحوار عن مجلسي النواب والدولة بالمملكة المغربية، قبل انعقاد ملتقى الحوار بتونس.

وأضاف دغيم في تصريجات لـ”الساعة 24″ اليوم الخميس، “نقدر النوايا الطيبة للأخوة المغاربة، ولكن التوقيت غير مناسب”.

وأوضح النائب البرلماني أن مجلس النواب الشرعي المجتمع بمقراته الدستورية والقانونية ببنغازي وطبرق، لديه لجنة حوار منتخبة، وبقرار رسمي، وليس من ضمنها النواب المقاطعون بطرابلس، وكثير منهم تمت إقالتهم واختارتهم البعثة”، مؤكدا ان هؤلاء لا يمثلون البرلمان، وبالتالي لا يتحقق بوجودهم المادة 12 من الاتفاق السياسي.

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الحوار السياسي المغرب زياد دغيم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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