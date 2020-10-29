ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

29 October, 2020

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، رفضها للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مشيرة إلى أنها تلعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث وفي تصريحات صحفية: “موقفنا واضح بأننا ضد التدخل الخارجي سواء كان في ليبيا أو أي دولة أخرى يفاقم الأزمات في العالم” ،كما رحبت بالاتفاق الأخير بين الأطراف الليبية ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، فالحل لهذه الأزمة هو حل ليبي، فتلعب الولايات المتحدة الوساطة.

وشددت على أن “تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا يفاقم الأزمة بها، والاتفاق الأخير بين الليبيين دليل على أن هناك رغبة من قبل جميع الأطراف الليبية لإنهاء هذه الأزمة”.