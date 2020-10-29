اختتام الدورة التدريبية الثانية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية ببنغازي

اختتمت أمس بمدرسة الخنساء في بنغازي الدورة التدريبية الثانية التي استهدفت المجموعة الأولى من المشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق منطقة البركة.

الدورة تواصلت لمدة 3 أيام بإشراف الغرفة المركزية بنغازي، وتنفيذ مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم في المدينة.

حيث تناولت محاضرات وحلقات نقاش وورش عمل حول دور واختصاصات المشرفين الصحيين والمسعفين بالمدارس، والتثقيف الصحي المدرسي، وتغذية تلاميذ المدارس، والوقاية من الأمراض المعدية، وفيروس كورونا.

وشمل اليوم الختامي للدورة محاضرة وورشة عمل عن أسس الإسعافات الأولية وأهميتها.

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