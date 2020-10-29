رئيس مالطا يلتقي عقيلة صالح

التقى رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد الحكومي المرافق له.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الجانبين التقيا في مقر رئاسة الجمهورية المالطية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب رئيس مجلس الوزراء عبدالسلام البدري ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج إلى مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين والتقى وزير الخارجية المالطي”ايفارست بارتولو”.

وأكدت وزارة الخارجية أن مالطا تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لليبيا حيث تعتبر ضمن الدول الجارة التي تربطها حدود بحرية مباشرة مع ليبيا إضافة إلى كونها عضوا في دول الاتحاد الأوروبي.