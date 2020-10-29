رئيس جمهورية مالطا يستقبل عقيله صالح والوفد الحكومي المرافق له

استقبل الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، مساء اليوم الخميس، المستشار عقيله صالح والوفد الحكومي المرافق لحظة وصولهم مقر رئاسة الجمهورية المالطية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، فإن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح والوفد الحكومي وصل مقر رئاسة الجمهورية المالطية، حيث كان الرئيس جورج فيلا في مقدمة مستقبليهم.

ووصل رئيس مجلس النواب إلى مالطا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

والتقى رئيس النواب والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم، وزير الخارجية المالطي، وسوف يلتقون في وقت لاحق رئيس الجمهورية المالطي وعدد كبير من المسئولين والجالية الليبية في مالطا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، فإن هذه الزيارة الهامة تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، و الاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية في حل الأزمة الليبية.

واستأنفت الاجتماعات الرسمية بلقاء إيفارست بارتولو وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية مالطا .

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين المالطيين، ولقاءات خاصة بالجالية الليبية في مالطا.

وتجدر الإشارة إلى أن مالطا تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لليبيا، حيث تعتبر ضمن الدول الجارة التي تربطها حدود بحرية مباشرة مع ليبيا إضافة إلى كونها عضوا في دول الاتحاد الأوروبي.