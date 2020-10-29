خارجية البرلمان: نسعى لتطوير التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية بليبيا

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اجتماع الكتروني مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ومدير منظمة الرعاية الأولية ، عمل تلك المنظمات في المجال الصحي وأهم العراقيل التي تواجهها.

وأكد العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب حرص المجلس على دعم عمل تلك المنظمات من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها ، كما عبر عن الرغبة في تطوير التعاون مع تلك المنظمات وتوسيع التعاون في مجالات صحية أوسع، مثل تطوير الإدارة الصحية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا .

وعبر العقوري عن شكره للمساعدات الممنوحة للشعب الليبي في هذه الفترة وبدورهم أعرب المجتمعون عن شكرهم لما تقدمه لجنة الشؤون الخارجية من دعم لتلك المنظمات لتسهيل إجراءات عملها .