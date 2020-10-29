اجتماع لحل أزمة حوادث السير في الطريق الرابط بين مدينتي نالوت وغدامس

عقدت بلدية نالوت اجتماعا موسعا ضم كلا من عمداء بلديتي غدامس ودرج ومهندسي وممثلي الشركات المحلية بالمنطقة، لمناقشة استكمال القطاع المتهالك من الطريق الرابط بين مدينتي نالوت وغدامس، والذي تسبب في حوادث مميتة بشكل متكرر.

وخلص الاجتماع إلى إتمام إجراءات الضرائب من قبل ممثلي الشركات المتعاقد معها خلال الأسبوع القادم، بالإضافة إلى إحالة المستندات لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بوزارة المواصلات، من أجل تسليم المواقع المخصصة للعمل بها، علاوة على مخاطبة شركة البريقة لتسويق النفط برسالة مشتركة من عمداء البلديات لتوفير الوقود والمحروقات بأنواعها.

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