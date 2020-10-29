ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

29 October, 2020

نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر ليبي رفيع المستوى اليوم الخميس ،تأكيده بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في جمهورية مالطا اليوم.

وقال المصدر إنه “يتوقع إجراء لقاء وجها لوجه في جمهورية مالطا بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج وبواسطة رئيس الجمهورية المالطي من أجل تقارب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين”.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية قد أعلنت اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ووزير الخارجية للحكومة يصلان إلى جمهورية مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين للقاء رئيس الجمهورية المالطي وعدد من كبار المسؤولين.