فريق تقييم يتابع الإجراءات التنظيمية والاحترازية بلجان امتحانات الشهادة الثانوية

أجرى فريق تقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية المكلف من وازرة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، خلال اليومين الماضيين زيارة تفقدية لبعض مواقع لجان امتحانات الشهادة الثانوية، في المنطقة الممتدة من القره بوللي إلى أبوقرين، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية داخلها استعدادا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الزيارة تأتي للوقوف على كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية، وشروط السلامة الواجب توفرها لاستقبال امتحانات طلبة الشهادة الثانوية لهذا العام، بما في ذلك أجهزة قياس الحرارة، ومدى الإلتزام بتوفير مواد التعقيم والنظافة، استعداداً لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية.

وأوضحت الوزارة أن فريق تقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية الذي قام بالزيارة ضم كل من الدكتور علي بن حسين والدكتور محمد قريفة والدكتور زكريا بالنور والدكتور محمود السالمي والدكتور محمد الهنشيري.

وأشارت الوزارة إلى أن فريق التقييم نوّه إلى عدد من الملاحظات، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها داخل وخارج اللجان الامتحانية لضمان صحة جميع الطلاب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا