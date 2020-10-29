ليبيا الان

لأول مرة منذ يناير.. “الهروج” تُصدّر مليون برميل نفط

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عن شروعها في تصدير النفط الخام لأول مرة منذ يناير عبر ميناء رأس لانوف من هذا العام بعد رفع مؤسسة النفط قبل نحو أسبوعين حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف.

وقالت الهروج عبر منصاتها الرسمية، إن الناقلة “ماليبو” رست على أرصفة الميناء وشرعت في شحن مليون برميل دون ذكر وجهة التصدير.

وأعلنت الهروج يوم الثلاثاء عن تمكن الفرق الفنية والهندسية والعناصر المساعدة من تشغيل حقل الغاني.

وأوضحت الشركة عبر منصاتها الرسمية أنها ساهمت بشكل ملموس في المساهمة برفع الإنتاج النفطي العام في ليبيا وكانت وكالة بلومبرغ الرائدة في مجال الطاقة ذكرت أن الإنتاج في ليبيا قد ارتفع إلى 700 ألف برميل يوميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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