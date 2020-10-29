لأول مرة منذ يناير.. “الهروج” تُصدّر مليون برميل نفط

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عن شروعها في تصدير النفط الخام لأول مرة منذ يناير عبر ميناء رأس لانوف من هذا العام بعد رفع مؤسسة النفط قبل نحو أسبوعين حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف.

وقالت الهروج عبر منصاتها الرسمية، إن الناقلة “ماليبو” رست على أرصفة الميناء وشرعت في شحن مليون برميل دون ذكر وجهة التصدير.

وأعلنت الهروج يوم الثلاثاء عن تمكن الفرق الفنية والهندسية والعناصر المساعدة من تشغيل حقل الغاني.

وأوضحت الشركة عبر منصاتها الرسمية أنها ساهمت بشكل ملموس في المساهمة برفع الإنتاج النفطي العام في ليبيا وكانت وكالة بلومبرغ الرائدة في مجال الطاقة ذكرت أن الإنتاج في ليبيا قد ارتفع إلى 700 ألف برميل يوميا.

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