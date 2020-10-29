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النمروش يصل مالطا لبحث “مكافحة الإرهاب والهجرة”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، إلى العاصمة المالطية ڤاليتا، وكان في استقباله وزير الدفاع المالطي بويرون كاميلاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

وتتزامن زيارة النمروش مع توقيع وزير المواصلات المفوّض بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، مع الجانب المالطي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي والبحري؛ تتضمن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين من خلال شركة البحر المتوسط للطيران “ميداڤيا” شرط مراعاة الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووصل معتوق إلى مالطا، الخميس، رفقة وفد يتبع الوزارة؛ بهدف بحث التعاون الجوي والبحري بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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