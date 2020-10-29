نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التقاعد 91 و 107 من شركة فنترسهال إلى شركة السرير

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد رقمي 91 و 107 ، من شركة فنترسهال الألمانية إلى شركة السرير للعمليات النفطية، التي تم إنشاؤها حديثا كشركة مشتركة بين المؤسسة وشركة فنترسهال.

هذا وتم إبرام اتفاقية ألابسا بناء على مذكرة التفاهم التي اعتمدت عام 2010، والتي باشرت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع شركة فنترسهال لوضعها حيز التنفيذ، واستغرقت عملية التفاوض 30 شهرا قبل أن تكلل بالنجاح.

يشار إلى أن عملية التشغيل استمرت خلال الفترة الماضية تحت إشراف شركة فنترسهال بغرض إتمام إجراءات الإنشاء والتسجيل الرسمي لشركة السرير للعمليات النفطية.

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