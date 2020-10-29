فريق متابعة الإجراءات الاحترازية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية

قام فريق تقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية بزيارة تفقدية لبعض مواقع لجان الامتحانات، في المنطقة الممتدة من القره بوللي إلى أبوقرين، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية داخل لجان الامتحانات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الزيارة تهدف للوقوف على كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية، وشروط السلامة الواجب توفرها لبدء امتحانات طلبة الشهادة الثانوية لهذا العام، بما في ذلك أجهزة قياس الحرارة، ومدى الالتزام بتوفير مواد التعقيم والنظافة، استعداداً لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية.

وضم فريق تقييم ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية الذي قام بالزيارة كل من علي بن حسين، محمد قريفة ، زكريا بالنور، محمود السالمي، محمد الهنشيري ونوه الفريق الزائر على عدد من الملاحظات، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها داخل وخارج اللجان الامتحانية لضمان صحة جميع الطلاب.