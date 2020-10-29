بسبب تدخلاته في المنطقة.. أبو الغيط: نهاية “أردوغان ” لن تكون طيبة

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إن نهاية تركيا لن تكون طيبة .

وأوضح أبو الغيط، في تصريح إعلامي، أن تركيا تتدخل عسكريا ضد مصر، وفي سوريا، وفي العراق، وفي القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا، وتصطدم باليونان وقبرص، وتتهجم على شرقي المتوسط في مناطق اكتشافات الغاز، إضافة إلى أنها تهدد دولة أوروبية كبيرة كفرنسا، وترسل مقاتلات لمناورات مع قبرص، مضيفا أنها أيضا على مشارف الدخول في خلافات حادة مع أطراف إقليمية ودولية كبرى، بدرجة لن ينتهي الأمر بها وبقياداتها نهاية طيبة .

ودعا أبو الغيط إلى شحذ الهمة العربية، لاتخاذ موقف ضد تصرفات أنقرة في المنطقة .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حمل اليونان وقبرص مسؤولية تفاقم أزمة شرقي المتوسط، معتبرا أنهما تجاهلتا المقترحات التركية “البناءة” منذ 2003 .

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