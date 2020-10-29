«النمروش»: اتفقت مع وزير خارجية مالطا على دعم إحلال السلام والاستقرار في ليبيا

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، وزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولو، بالعاصمة المالطية ڤاليتا.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها- نقلا عن بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، فإن الاجتماع تناول مجريات ونتائج الحوارات السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا، على حد زعمهم.

وادعت وسائل الإعلام، أن الطرفان اتفقا على دعم كل الجهود التي من شأنها إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وتوجه صلاح الدين النمروش إلى العاصمة المالطية فاليتا اليوم الخميس، وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن النمروش التقى خلال الزيارة بوزير الدفاع المالطي بويرون كاميلاري، وبحثا ملفات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، على حد زعمها.

وتتزامن زيارة النمروش مع وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مالطا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

وكانت وزارة الخارجية المالطية، قد أعلنت أمس أن وفدًا ليبيًا برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيصل إلى مالطا لإجراء محادثات مع الوزير إيفاريست بارتولو.

وقالت الوزارة، وفق موقع «نيوزبوك» الإخباري المالطي، في بيان إن المحادثات «ستتناول العملية السياسية في ليبيا والحوار الليبي الليبي».

وشدد بيان الخارجية المالطية على أن مالطا كدولة مجاورة صديقة ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.