اليوم .. لقاء مرتقب بين صالح والسراج في مالطا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في جمهورية مالطا اليوم.

ونقلت المصادر عن مصدر رفيع المستوى قوله، إنه يتوقع إجراء لقاء وجها لوجه في جمهورية مالطا بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وبواسطة رئيس الجمهورية المالطي من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصل إلى مالطا بصحبة عدد من المسؤولين بالحكومة المؤقتة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

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