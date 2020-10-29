صالح يناقش مع أعضاء التكتل الفدرالي ومنظمة شباب الجبارنة مبادرته لإنهاء الأزمة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، أعضاء كل من التكتل الفدرالي ومنظمة شباب الجبارنة، للتباحث حول تطورات الأوضاع في البلاد ومسار الحل السياسي في ليبيا.

وفي هذا الصدد ثمن الحاضرون مبادرة المستشار صالح لإنهاء الأزمة، مؤكدين رفضهم الكامل لما نشر من قوائم وتوقيعات خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التي يجريها رئيس مجلس النواب لفئات المجتمع كافة، لمناقشة الشأن العام وسبل إنهاء الأزمة.

كما استقبل المستشار عقيلة صالح، مجلس حكماء وأعيان مدينة المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث، لمناقشة الأوضاع السياسية وسبل إنهاء الأزمة.

هذا وأكد حكماء وأعيان المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث دعمهم لمجهودات رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة، كما تم تقديم درع تقديري من قبل مجلس الحكماء للمستشار صالح عرفانا بمجهوداته ومساعيه لحل الأزمة.

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