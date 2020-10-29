بعثة الأمم المتحدة تطلق منصة حوار إلكترونية تفاعلية للمواطنين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إطلاقها منصة الحوار الليبي التفاعلية بهدف التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الليبيات والليبيين من مختلف مناطق ليبيا وخارجها بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي.

وأوضحت البعثة أن هذه المنصة التفاعلية ستتيح فرصة للمواطنين للاطلاع على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي والتفاعل مع البعثة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بعملية الحوار عبر التسجيل في المنصة.

كما أشارت البعثة في إعلانها إلى دعوة المواطنين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، سيعقد عبر الإنترنت في الثلاثين من أكتوبر الجاري.

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