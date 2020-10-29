رويترز: إنتاج النفط الليبي يرتفع إلى 680 ألف برميل يوميا

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر نفطي لم تسمه قوله إن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى 680 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وذكرت المصدر أن «مستوى الإنتاج الحالي ينطوي على قفزة كبيرة من حوالي 500 ألف برميل يوميا في وقت سابق من الشهر».

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ويوم الإثنين الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية الذي بدأ في يناير الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، توقعت مؤسسة النفط ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو أوبك بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.

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