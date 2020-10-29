الرقابة الصحية بميناء بنغازي: إتمام إجراءات باخرة محملة بـ1400 سيارة

أعلن مكتب الرقابة الصحية الدولية ميناء بنغازي البحري اتمام الإجراءات الصحية لباخرتين إحداهما محملة بـ 1400 سيارة والأخرى محملة ببضائع وسلع متنوعة.

وأكد مكتب الرقابة الصحية الدولية ميناء بنغازي البحري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن أعضاء المكتب أتموا اليوم الخميس الإجراءات الصحية للباخرة GRANDE COLONIA والتي تحمل علم إيطاليا وقادمة من مصراتة والمحملة بـ 1400سيارة وسمح لها بحرية الاتصال كما أتم أعضاء المكتب الإجراءات الصحية للباخرة EF ELDRA والتي تحمل علم جزر المارشال والقادمة من الخمس وتحمل بضائع وسلع متنوعة وسمح لها بحرية الإتصال