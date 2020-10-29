الاتحاد الأوروبي ينفي تقديمه أي معدات بحرية لخفر السواحل في ليبيا

نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه لأي معدات بحرية لخفر السواحل في ليبيا، في إطار التدريبات التي يقدمها لعناصره لرفع كفاءتهم وقدرتهم على ضبط حدود البلاد.

وأشار متحدث باسم الاتحاد إلى أن بروكسل تقدم دعما ومساندة لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل ولإدارة أمن الشواطئ في ليبيا، من أجل منع مزيد من الخسائر البشرية في البحر المتوسط وضبط شبكات تهريب البشر.

مضيفا أن الاتحاد قدم سلسلة من التدريبات لبعض عناصر خفر السواحل في ليبيا، كما أعاد تأهيل سفينتين تابعتين له في إطار برنامج إدارة الحدود الممول من قبل بروكسل بقيمة إجمالية تبلغ سبعة وخمسين مليون يورو.

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