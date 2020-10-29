مركز سرت لعلاج الأورام.. “فُسحة أمل” لمرضى ضاق بهم الحال

يتكبد المرضى المصابون بالأورام تكاليف الأسعار المرتفعة للتحاليل والجرعات الكيمياوية، فمنهم من شد الرحال خارج ليبيا ومنهم من ظل يعاني هذا الورم.

وفي مركز علاج الأورام في مدينة سرت يبذل القائمون عليه قصارى جهدهم لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى حسب الإمكانات المتاحة لديهم. وتأتي إحدى المريضات بعد رحلة علاجية خارج ليبيا إلى المركز حيث لاقت خدمة طبية لم تلقها خارج البلاد.

ويثير تزايد عدد حالات الأورام قلقا كبيرا لدى العاملين في المركز، حيث إن الحالات الجديدة تسجل بشكل شبه يومي في سجلات المرضى.

ويعد مركز علاج الأورام في سرت أملا لكل مرضى الأورام في ليبيا، خاصة أنه رغم قلة الإمكانات يقدم خدمات كبيرة للمرضى، فكيف لو تم دعمه من قطاع الصحة وتوفر له كل ما يحتاجه.

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