البعثة الأممية تدعو الليبيين للمشاركة في حوار مفتوح مع ويليامز

دعت بعثة الأمم المتحدة الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول العملية السياسية والميثاق الوطني الليبي، مساء غدٍ الجمعة.

وحثت البعثة الليبيين ممن يريدون المشاركة في الحوار الذي سيركز على العملية السياسية والميثاق الليبي، تسجيل بياناتهم في منصة الحوار الليبي الموقع ‪alhiwar.ly”‬”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأربعاء عن إطلاقها “منصة الحوار الليبي” التفاعلية بهدف التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الليبيات والليبيين من مختلف مناطق ليبيا وخارجها، بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت إن المنصة تتيح التفاعلية للحوار الليبي الفرصة لجميع شابات وشبان ونساء ورجال ليبيا الاطلاع على مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي والتفاعل مع البعثة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بعملية ملتقى الحوار عبر التسجيل في المنصة.