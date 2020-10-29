فخامة رئيس مجلس النواب يصل للعاصمة المالطية فاليتا

فاليتا 29 أكتوبر 2020 (وال) – أكد المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب السيد عبد الحميد الصافي، اليوم الخميس، وصول فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والوفد المصاحب له، للعاصمة المالطية فاليتا، حيث كان في استقبالهم معالي وزير الخارجية المالطي ايفارست بارتولو.

الصافي وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أوضح أن فخامته والوفد الذي يتكون من معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، سيبحث مبادرة فخامته لإنهاء الأزمة الليبية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الصافي، إلى أن هذه الزيارة ستستغرق يومين، وفي جدولها سيكون هناك عدة لقاءات رسمية مع المسؤولين في الجمهورية المالطية، من بينها لقاء مع رئيس الجمهورية المالطية جورج فيلا. (وال – فاليتا) س س

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