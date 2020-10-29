تواصل استنكار ورفض قائمة البعثة الأممية المشاركة في حوار تونس

تتواصل التنديدات والرفض للقائمة التي ستشارك في الحوار السياسي في تونس مطلع الشهر المقبل، والتي تم وضعها من قبل البعثة الأممية إلى ليبيا، حيث أدان هذه القائمة كل من المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في الجنوب.

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