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تواصل استنكار ورفض قائمة البعثة الأممية المشاركة في حوار تونس

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتواصل التنديدات والرفض للقائمة التي ستشارك في الحوار السياسي في تونس مطلع الشهر المقبل، والتي تم وضعها من قبل البعثة الأممية إلى ليبيا، حيث أدان هذه القائمة كل من المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في الجنوب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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