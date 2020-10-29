فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء التكتل الفيدرالي ومنظمة شباب الجبارنة

القبة 29 أكتوبر 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أعضاء التكتل الفيدرالي، منظمة شباب الجبارنة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التي يجريها فخامتهبكافة فئات المجتمع لمناقشة الشأن العام وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.



وبحث فخامته خلال اللقائين تطورات الأوضاع في البلاد ومسار الحل السياسي في ليبيا وجهود فخامته التي يبذلها لإنهاء ما تعانيه بلادنا وشعبنا.

ومن جانبهم أكد الحاضرون على دعمهم لمبادرة فخامته وثقتهم في المستشار في قيادة المرحلة والمُضي بليبيا إلى بر الأمان، مؤكدين رفضهم الكامل لما يُنشر من قوائم وتوقيعات خلال الأيام الماضية مثنين على جهود فخامة رئيس مجلس النواب على المستويين المحلي والدولي. (وال – القبة) س س

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