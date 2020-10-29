الحكومة الليبية تهنئ الشعب الليبي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بنغازي 29 أكتوبر 2020 (وال) – هنأت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، الشعب الليبي بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

الحكومة وفي بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، قالت: ” يطيب للحكومة الليبية وهي تحتفل بمولد سيد الكائنات، سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – المرجو شفاعته، أن تتوجه للأمة الإسلامية قاطبة وعلى رأسها ابناء الشعب الليبي الكريم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة العظيمة”.

وتابعت: “لقد من الله علينا بأن جعلنا من أمة سيد الخلق، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبهذا نستلهم منه صلوات ربي عليه، السنن العظيمة والأخلاق النبيلة”.

واختتمت: “وفي هذا اليوم المبارك، تتضرع الحكومة الليبية للمولى جلت قدرته أن يبارك كافة ابناء شعبها الكريم الذين يتمسكون بصحيح الدين الحنيف، ونسأل الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات”. (وال – بنغازي) س س

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