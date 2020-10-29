الحكومة الليبية تهنئ الشعب الليبي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بنغازي 29 أكتوبر 2020 (وال) – هنأت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، الشعب الليبي بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
الحكومة وفي بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه، قالت: ” يطيب للحكومة الليبية وهي تحتفل بمولد سيد الكائنات، سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – المرجو شفاعته، أن تتوجه للأمة الإسلامية قاطبة وعلى رأسها ابناء الشعب الليبي الكريم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة العظيمة”.
وتابعت: “لقد من الله علينا بأن جعلنا من أمة سيد الخلق، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبهذا نستلهم منه صلوات ربي عليه، السنن العظيمة والأخلاق النبيلة”.
واختتمت: “وفي هذا اليوم المبارك، تتضرع الحكومة الليبية للمولى جلت قدرته أن يبارك كافة ابناء شعبها الكريم الذين يتمسكون بصحيح الدين الحنيف، ونسأل الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات”. (وال – بنغازي) س س
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك