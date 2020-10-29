بركان الغضب: الحلول التي لا ترتكز على قاعدة متينة لن تكون مجدية

في تعليق جديد على قائمة المشاركين في الملتقى المرتقب في تونس لبحث حلول نهائية للأزمة الليبية بين مكونات مختلفة من الشعب الليبي، عبرت “عملية بركان الغضب” عن رفضها لبعض الأسماء بزعم مساندتهم للهجوم الذي قام به الجيش الليبي.

وقال المركز الإعلامي لــ”بركان الغضب”، في إفادة له مساء اليوم الخميس، إن “الحلول التي لا ترتكز على قاعدة متينة وتعتمد محاسبة المجرمين لن تكون مجدية، وستعود بنا إلى نقطة البداية، و نحن نؤيد كل حوارٍ يهدف إلى سلامٍ دائمٍ في ليبيا، و أن ينعم أهلها بالأمن والأمان”.

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