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دغيم: أعتذر عن اجتماع المغرب لأن توقيته غير مناسب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 29 أكتوبر 2020 (وال) – رفض  عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، النائب زياد دغيم الدعوة إلى لقاء يجمع أعضاء ملتقي الحوار عن مجلسي النواب والدولة بالمملكة المغربية، قبل انعقاد ملتقى الحوار بتونس.

دغيم وفي تصريحات صحفية، اليوم الخميس، قال: “نقدر النوايا الطيبة للأخوة المغاربة، ولكن التوقيت غير مناسب”.

وأوضح النائب أن مجلس النواب الشرعي المجتمع بمقراته الدستورية والقانونية ببنغازي وطبرق، لديه لجنة حوار منتخبة، وبقرار رسمي، وليس من ضمنها النواب المنشقون بطرابلس، وكثير منهم تمت إقالتهم واختارتهم البعثة”، مؤكدا أن هؤلاء لا يمثلون البرلمان، وبالتالي لا يتحقق بوجودهم المادة 12 من الاتفاق السياسي. (وال – طبرق) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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