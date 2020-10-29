شركة سرت للنفط: الإنتاج بلغ أكثر من 80 ألف برميل لأول مرة منذ 7 سنوات

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الخميس، أن إنتاج حقول النفط التابعة للشركة بلغ أكثر من 80 ألف برميل من النفط الخام.

وقالت شركة سرت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن حقول النفط التابعة لها تمكنت من الوصول إلى مستوى في الإنتاج لم تصل إليه منذ أكثر من سبع سنوات، مضيفة أن إنتاج النفط الخام اليوم الأربعاء بلغ أكثر من 80 ألف برميل من حقول زلطن واللهيب والراقوبة والوادي والجبل.

وأوضحت الشركة أن رئيس مجلس الإدارة”مسعود سليمان موسى” صرح أن مكافأة عيد العمال سيتم منحها للعاملين بالشركة ضمن مرتب شهر أكتوبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24