متحدث «الرئاسي»: «السراج» في «اسطنبول» ولا يعتزم لقاء «عقيلة صالح» في «مالطا»

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي، ما تردد عن عزم فائز السراج، لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مالطا.

“الزقلعي” قال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن “السراج” موجود حالياً في إسطنبول بتركيا في زيارة رسمية، ولا نية لديه للقاء عقيلة صالح.

ووصل رئيس مجلس النواب إلى مالطا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

والتقى رئيس النواب والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم، وزير الخارجية المالطي، وسوف يلتقون في وقت لاحق رئيس الجمهورية المالطي وعدد كبير من المسئولين والجالية الليبية في مالطا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، فإن هذه الزيارة الهامة تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، و الاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية في حل الأزمة الليبية.