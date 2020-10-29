وليامز: الأمم المتحدة تعمل على إطلاق سراح أنصار النظام الجماهيري

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الخميس، إن الأمم المتحدة تراقب عن كثب كلف حقوق الإنسان في ليبيا، وتعمل على إطلاق سراح الذين تم احتجازهم بشكل قسري وبدون محاكمة ومن بينهم أنصار النظام الجماهيري.

وأضافت وليامز في لقاء تليفزيوني تابعته ليبيا24 أن انتهاكات حقوق الإنسان تجري على نطاق واسع في ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات منتشرة في ليبيا ولا تتعلق بمنطقة جعرافية دون غيرها.

وتابعت وليامز أن هناك مشاورات على مستوى واسع من الليبيين، مبينة أنه من الواضح أن الليبيين يريدون انتخابات، ولابد من إجراء انتخابات حرة يختار فيها الليبيون ممثليهم سواء بالنسبة للبرلمان أو الرئاسة.

وأشارت وليامز أنه من الضروري تحديد يوم الانتخابات ووضعه على طاولة المحادثات السياسية، لأن قرار رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالتنحي يلزم الجميع بضرورة تسمية مسؤولين تنفيذيين.

وأكدت وليامز أن قرار السراج بالتنحي جاء بعد ضغوطات من الشباب الليبي والمجتمع والبلديات، مضيفة أن الطبقة السياسية في ليبيا يجب عليها تقديم تنازلات لتمهد المحادثات بين العسكريين.

وشددت وليامز على أن الليبيين يريدون مؤسسات للدولة ويريدون حكومة من التكنوقراط تركز على تقديم خدمات للشعب وتحضير أرضية للانتخابات.

ولفتت وليامز أن طرفي المحادثات طلبا من الأمم المتحدة إخراج المرتزقة من البلد، مشيرة إلى أن أفضل طريق لتحقيق ذلك هو أن يقوم كل طرف باحترام مطالب الليبيين، مضيفة الطرفين أكدا على ضرورة احترام السيادة الليبية ورفض التدخلات الخارجية.

وزادت وليامز أن التدخل الخارجي في ليبيا، يزيد الأزمة وأن الليبيين يخسرون بلدهم بسبب التدخل الخارجي، وهذا أمر تم الاتفاق عليه في الاتفاقات، والآن يجب رفض انتهاكات حقوق الليبيين ويجب أن يتوحد الليبيون معا.

وأضافت وليامز أن هناك دعايات مغرضة من خلال قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الكراهية في ليبيا وتعميق الانقسامات بين الليبيين أنفسهم وهذا الأمر يجب أن يتوقف، ولهذا يجب أن يكون هناك حراك لتسوية سياسية شاملة.

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