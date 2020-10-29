وقفة احتجاجية في جالو تطالب بتوفير البنزين والديزل

نفّذ شباب من مدينة جالو، الخميس، وقفة احتجاجية بسبب نقص وقود البنزين والديزل مما تسبب في أزمة خانقة منذ قرابة الشهر، وناشدوا رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الليبية والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بالتدخل لحل الأزمة.

وقال المحتجون إن الحقول النفطية المحيطة بمدينة جالو لم تعود عليها إلا بالأمراض والأوبئة، داعين إلى ضرورة توفير متطلبات الحياة وأهمها وقود البنزين الغائب عن المدينة منذ شهر مما تسبب في شل الحياة اليومية للمواطن، لافتين إلى وصول سعر لتر البنزين في السوق الموازي إلى 3 دنانير.

وطالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل ومخاطبة شركة البريقة مستودع رأس المنقار وشركة ليبيا للنفط لتوفير احتياجات مدينة جالو من الوقود البنزين والديزل.

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