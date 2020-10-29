بعد «النواب المنشقين» والمشري.. «معيتيق» يطالب السراج بالاستمرار في منصبه

ناشد أحمد عمر معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، مساء اليوم الخميس، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، خوفا من حدوث أي نتائج عسكية تضر بمصلحة البلاد وتحدث فراغا سياسيا، على حد تعبيره.

وقال “معيتيق” في خطابه الموجة إلى “السراج” حصلت “الساعة 24” على نسخة منه،:” نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي والتي لا تحتمل الدخول في حالة فراغ سياسي قد تكون نتائجه عكسية وفي غير مصلحة الوطن، وضمانا لسير العملية السياسية بشكل سليم للانتقال السلمي للسلطة”.

وتابع:” بالنظر إلى الاتفاق السياسي الليبي، فإننا نطلب منكم الاستمرار في رئاسة المجلس الرئاسي لحين الاتفاق على آلية انتقال السلطة، بما يضمن سلامة البلد وأمنها” على حد قوله.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، قد طالب في وقت سابق من اليوم، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، بدعوى تجنب أي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

ووجه المشري، خطابا إلى السراج اليوم الخميس، برر خلاله طلبا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستقضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، على حد زعمه.

ونوه المشري في خطابه إلى أن المادة 4 من اتفاق الصخيرات تنص على أن استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب تؤدي إلى استقالة الحكومة بكاملها.

وفي سياق متصل، طالب النواب المنشقون في طرابلس، السراج بتأجيل استقالته وتسليمه للسلطة نهاية الشهر الجاري، وزعموا في خطاب في الشأن نفسه، أن ذلك “لدواعي المصلحة العليا للوطن التي تستدعي مطالبتكم بتأجيل أي قرار بهذا الشأن مع دعوتكم لإحاطة مجلس النواب والتشاور بشأن مستجدات الوضع السياسي، وطرح المعوقات التي تواجه الحكومة في إدارة هذه الأزمات، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 2 نوفمبر”.

وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قد أعلن منتصف شهر سبتمبر عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها نهاية أكتوبر، بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.