صنع الله: أموال النفط نهبها حفنة من السراق وكونوا بها مراكز قوى في ليبيا

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الخميس، جميع الجهات في الدولة باتباع مبدأ الشفافية الذي انتهجته المؤسسة منذ سنوات في تعاملاتها المالية، على حد قوله.

وأضاف صنع الله في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع لاتواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن المؤسسة تحيل إيرادات مبيعات النفط والغاز ومشتقاته إلى مصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى أنه لم ير جهة ثانية تفعل مثل المؤسسة النفطية وتوضح أين تصرف أموال الليبيين، مشيرا إلى أن هذه الثروة لكل الليبيين وللاجيال القادمة،على حد تعبيره.

وتابع صنع الله أنه يجب محاربة الفساد الذى استشري في معظم الدولة من اعتمادات وهمية، مضيفا أن هناك ناس أصبحت تملك ثروات بسبب الاعتمادات الوهمية، مؤكدا أن كل هذه الأموال هى أموال النفط وأموال الليبيين،على حد قوله.

وشدد صنع الله على أن أموال الليبيين وهي أموال النفط نهبها حفنة من السراق وكونوا بها مراكز قوى في ليبيا، على حد تعبيره.

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