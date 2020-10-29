النمروش: الشخصيات التي تم اختيارها للمحادثات المقبلة تلهث وراء المناصب وتبحث عن “حل تلفيقي” للأزمة

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، ‏إن الشخصيات التي تم اختيارها للمحادثات المقرر انعقادها خلال الأيام القادمة باعوا القضية وتنكروا لدماء من وصفهم بـ”الشهداء والأبرياء”.

وأضاف النمروش، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن تلك الشحصيات تلهث وراء المناصب والمكاسب الشخصية، ويدعمون من أجرم في حق الليبيين، ويبحثون عن حلول “تلفيقية” للأزمة الليبية.

وأشارالنمروش إلى أن الحلول التي لا ترتكز على قاعدة متينة وتعتمد محاسبة المجرمين لن تكون مجدية، لافتا إلى أنها ستعود بالبلاد إلى نقطة البداية.

وأكد النمروش، على رفضه لأي محاولة لجعل المُعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء، مع تأييد كل حوار يهدف إلى سلام دائم في ليبيا، وأن ينعم أهلها بالأمن والأمان .. على حد قوله.

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