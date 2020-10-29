47 إصابة وحالتي وفاة جراء فيروس كورونا ببني وليد خلال الأسبوع الجاري

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 47 إصابة وحالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المدينة خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف عضو اللجنة محمد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هناك ثلاث حالات مصابة بالفيروس جرى تحويلها إلى مركز العزل الصحي، مشيرا إلى تماثل 40 حالة للشفاء من الفيروس خلال الأسبوع الجاري.

وأكد عضو لجنة الطوارئ الصحية في بلدية بني وليد أن عدد الحالات المصابة فيروس كورونا المستجد في المدينة تجاوز الـ400 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا