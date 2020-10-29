«بوريل»: على جميع الفاعلين في ليبيا الامتناع عن التدخل في الصراع

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا سياسيًا من خلال عملية شاملة يقودها الليبيون لاستعادة سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، داعيًا جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم هذه الجهود بشكل لا لبس فيه والامتناع عن التدخل في الصراع الليبي ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأضاف بوريل، في تصريحات له، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إفريقيا مهمة بالنسبة لأوروبا، لأن المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية الأوروبية على المحك، مؤكدًا أن عدم الاستقرار في ليبيا أو منطقة الساحل أو الصومال يؤثر على البلدان الأوروبية، مؤكدًا أن الاتحاد ملتزم بدعم شركائه الأفارقة في أوقات الصعوبات المالية الناجمة عن وباء كورونا، منوهًا إلى أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية أمر حاسم بالنسبة للمستقبل السياسي والاقتصادي لجميع الأطراف المعنية.