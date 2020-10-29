مع اقتراب موعد رحيله .. المشري ومعيتيق يطالبان السراج بالاستمرار في منصبه وتأجيل تنحيه عن السلطة

دعا مايسمى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، إلى الاستمرار في منصبه وتأجيل قراره بتسليم السلطة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد.

ونشر المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، خطابا من رئيس المجلس خالد المشري- يطالب فيه السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.. بحسب نص الخطاب .

ولفت البيان، إلى أن مطالبة المشري جاءت في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن .

وفي غضون ذلك، طلب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، من السراج الاستمرار فى رئاسة المجلس الرئاسي لحين الاتفاق على آلية انتقال السلطة، وبما يضمن سلامة البلاد وأمنها .

وأوضح معيتيق، في بيان له أيضا، أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد في الوقت الحالي، والتي لا تحتمل الدخول فى حالة فراغ سياسي، مبينا أنه قد تكون نتائجه عكسية وفي غير مصلحة ليبيا .

وكان السراج، قد أعلن في 16 سبتمبرالماضي، عن رغبته في تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، داعيا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة.

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