«النمروش» لـ«خلوصي آكار»: أجدد لسعادتكم حرصنا الصادق على التعاون في كافة المجالات

هنأ صلاح الدين النمروش، وزير دفاع “حكومة الوفاق” خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، بمناسبة عيد الجمهورية التركي، وذلك في خطاب نشرته وزارته على موقع “فيسبوك” اليوم الخميس.

وقال “النمروش” لـ”آكار”: “إن يوم 29 أكتوبر 1923 لنضال الشعب التركي المجيد، وإن المثابرة والإرادة التي تميز بها الشعب التركي رغم كل الصعاب، لم تغير مجرى التاريخ فحسب، بل آحيتا تطلعات الملايين حول العالم” وفق قوله.

أضاف “النمروش”: “أود أن أؤكد على التضامن المتبادل بين تركيا وليبيا، وعلى اقتناعي الراسخ بأن البلدين سيستمران في الوقوف معاً في الأزمنة القادمة” على حد تعبيره.

وواصل “النمروش”: يسعدني أن أجدد لسعادتكم حرصنا الصادق على العمل سوياً من أجل توطيد أواصر الأخوة وتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات” وفق قوله.