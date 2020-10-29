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«النمروش» لـ«خلوصي آكار»: أجدد لسعادتكم حرصنا الصادق على التعاون في كافة المجالات

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأ صلاح الدين النمروش، وزير دفاع “حكومة الوفاق” خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، بمناسبة عيد الجمهورية التركي، وذلك في خطاب نشرته وزارته على موقع “فيسبوك” اليوم الخميس.

وقال “النمروش” لـ”آكار”: “إن يوم 29 أكتوبر 1923 لنضال الشعب التركي المجيد، وإن المثابرة والإرادة التي تميز بها الشعب التركي رغم كل الصعاب، لم تغير مجرى التاريخ فحسب، بل آحيتا تطلعات الملايين حول العالم” وفق قوله.

أضاف “النمروش”: “أود أن أؤكد على التضامن المتبادل بين تركيا وليبيا، وعلى اقتناعي الراسخ بأن البلدين سيستمران في الوقوف معاً في الأزمنة القادمة” على حد تعبيره.

وواصل “النمروش”: يسعدني أن أجدد لسعادتكم حرصنا الصادق على العمل سوياً من أجل توطيد أواصر الأخوة وتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • انت كلب عينوك الاتراك وزير وهمي في حكومه غير شرعيه ولأنك هرواك قبلت بدور كمبارس تقوم به مصح وجهك وتسمي نفسك وزير ليبي قول انا عميل ليبي للاتراك

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