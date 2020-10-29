حملات تفتيشية لـ«مرور المرج» لضبط المركبات المُعطلة لحركة المشاة

قامت وحدة الدوريات وحملات التفتيش بقسم المرور والتراخيص المرج بحملة تفتيشية للسيارات المخالفة لقوانين المرور، استهدفت السيارات العاطلة أمام الورش داخل المدينة، والتي تسببت في تعطيل حركة المشاة والسير على الطريق العام ، وذلك عقب الإعلان عنها الفترة الماضية وذلك حفاظاً على المظهر العام للمدينة وتم حجز جميع المخالفات داخل الحجز القانوني بقسم المرور والتراخيص.

ذكر بيان لمديرية أمن المرج، أن الحملة تأتي بتعليمات من مدير أمن المرج – رئيس الغرفة الأمنية المشتركة المرج العقيد وهبي الرخ بشأن تنفيذ الخطة المرورية الشاملة واستهداف جميع المخالفات المرورية وضبط الشارع العام ولتنظيم حركة السير ومرور المركبات الآلية ومنع الاختناقات المرورية بالمدينة.

أضاف البيان: “كما أن هذه الحملات ستكون بشكل مكثف خلال الأيام القليلة القادمة لضبط الشارع العام ولتنظيم حركة السير ومرور المركبات الآلية ومنع الاختناقات المرورية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة بالمدينة”.