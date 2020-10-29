«شمام»: «شبح غدامس» يخيم على «حوار تونس».. وبوادر تحركً للتمديد لـ«السراج»

قال عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” سابقا محمود شمام، إن هناك نيات غير طيبة تجاه مؤتمر الحوار في تونس” على حد قوله.

وتابع شمام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” البعض يحاول تقويض «حوار تونس»، والبعض الآخر يحاول تطويقه والقلة القليلة ترى فيه بارقة حل، وشبح غدامس يخيم على تونس فيما بوادر تحركً للتمديد لـ”السراج”.

وكان محمود شمام، قال في وقت سابق، إن الثقة في مخرجات مؤتمر تونس تتناقص، بعد دخول متعدد من بعض الأطراف وزيارات مكوكية قريبة لموسكو لبعض الشخصيات والمغرب لبعض التفاهمات، على حد قوله.

وكان النواب المنشقين في طرابلس وخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي قد طالبوا، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي في الاستمرار في منصبه الذي وعد بالتخلي عنه أواخر الشهر الجاري.

وتحتضن تونس، مطلع نوفمبر المقبل، جلسات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الصادر منتصف الشهر الجاري.