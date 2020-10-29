“داخلية الوفاق” تختتم دورتها الأولى في مجال “القنص”

اختتمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق دورتها التدريبية الأولى في مجال القنص والتي انعقدت في مقر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية.. واستهدفت الدورة عدداً من منتسبي إدارة إنفاذ القانون- حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية.

أشرف على الدورة التدريبية شركة روز الإنجليزية للتدريب والاستشارات الأمنية.. وحضر حفل الاختتام رئيس إدارة إنفاذ القانون وممثلون عن شركة روز من مدربين ومشرفين وعدد من الضباط بالإدارة، فيما تخلل الحفل توزيع شهائد التقدير ونجاح اجتياز الدورة، على المتدربين لإنهاء البرنامج التدريبي الأول، الذي يأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية بالعمل الأمني .

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