ليبيا الان

“داخلية الوفاق” تختتم دورتها الأولى في مجال “القنص”

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق دورتها التدريبية الأولى في مجال القنص والتي انعقدت في مقر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية.. واستهدفت الدورة عدداً من منتسبي إدارة إنفاذ القانون- حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية.

أشرف على الدورة التدريبية شركة روز الإنجليزية للتدريب والاستشارات الأمنية.. وحضر حفل الاختتام رئيس إدارة إنفاذ القانون وممثلون عن شركة روز من مدربين ومشرفين وعدد من الضباط بالإدارة، فيما تخلل الحفل توزيع شهائد التقدير ونجاح اجتياز الدورة، على المتدربين لإنهاء البرنامج التدريبي الأول، الذي يأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية بالعمل الأمني   .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك